У вівторок, 17 березня, помер скандальний російський письменник Едуард Лимонов.

Про смерті 77-річного так званого ідеолога російської весни повідомив Telegram-канал Mash. Причина – ускладнення після операції.

"Останнім часом політик хворів. Сьогодні переніс одразу дві операції. Почалися проблеми з горлом, потім пішло запалення", – сказано в повідомленні.

Едуард Лимонов Mash

Пізніше з'ясувалося, що його госпіталізували 15 березня прямо з квартири в центрі Москви.

"У письменника почалася кровотеча – він вже довго боровся з онкологією. Лікарі дві доби намагалися нормалізувати стан, сьогодні призначили дві операції. Але організм Лимонова не витримав навантаження. Сьогодні він помер у приватній клініці", – уточнили в повідомленні.

Едуард Лимонов Mash

Лимонов є уродженцем Харкова. При цьому він активно підтримує агресію РФ в Україні і закликав Путіна до захоплення всіх територій України, де є російськомовне населення. Закликав письменник також і до анексії територій інших сусідніх для РФ країн.

Едуард Лимонов Mash

Одне з останніх великих інтерв'ю Лимонов дав блогеру Юрію Дудю, де розповів також про наступників Путіна і про те, хто крім нього управляє Росією. Примітно, що скандальне інтерв'ю подивилися понад 4,5 раз, а половина користувачів поставила "дизлайк".

Як писав OBOZREVATEL, в кінці січня в РФ помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, який також бажав захоплення України і підтримував російську агресію.

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