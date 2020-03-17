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17 березня • оновлено в 19:57
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Помер Едуард Лимонов

37.1т
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У вівторок, 17 березня, помер скандальний російський письменник Едуард Лимонов.

Про смерті 77-річного так званого ідеолога російської весни повідомив Telegram-канал Mash. Причина – ускладнення після операції.

"Останнім часом політик хворів. Сьогодні переніс одразу дві операції. Почалися проблеми з горлом, потім пішло запалення", – сказано в повідомленні.

Едуард Лимонов

Едуард Лимонов

Mash

Пізніше з'ясувалося, що його госпіталізували 15 березня прямо з квартири в центрі Москви.

"У письменника почалася кровотеча – він вже довго боровся з онкологією. Лікарі дві доби намагалися нормалізувати стан, сьогодні призначили дві операції. Але організм Лимонова не витримав навантаження. Сьогодні він помер у приватній клініці", – уточнили в повідомленні.

Едуард Лимонов

Едуард Лимонов

Mash

Лимонов є уродженцем Харкова. При цьому він активно підтримує агресію РФ в Україні і закликав Путіна до захоплення всіх територій України, де є російськомовне населення. Закликав письменник також і до анексії територій інших сусідніх для РФ країн.

Едуард Лимонов

Едуард Лимонов

Mash

Одне з останніх великих інтерв'ю Лимонов дав блогеру Юрію Дудю, де розповів також про наступників Путіна і про те, хто крім нього управляє Росією. Примітно, що скандальне інтерв'ю подивилися понад 4,5 раз, а половина користувачів поставила "дизлайк".

Як писав OBOZREVATEL, в кінці січня в РФ помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, який також бажав захоплення України і підтримував російську агресію.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Едуард Лимонов
Місце
Росія
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Коментарі
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Andria Viktor
Andria Viktor
Как портной он мастырил,а так просто ушел в мир иной,как червяк.
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0
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Коваленко Андрей
Коваленко Андрей
Земля асфальтом лаптеногому ¥блюдку. Х¥йло ещё пусть с собой в ад прихватит.
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4
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
ГРАЖДАНЕ - ВЫ БЫ ХОТЬ ПРОЧИТАЛИ О ЛИМОНОВЕ ! КАК ОН ЗА УКРАИНЦЕВ В ТО ЧИСЛЕ СТОЯЛ !
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Minaev Alexey, то бишь ты за фашистов??? Энтот гомик Лимонов, нимало не смущаясь своих российских сородичей, при всяком случае и без случая провозглашал себя российским фашистом. И сородичей энтой абизяны-гамадрилы сей возмутительнейший факт нисколько не смущает. Судя, в том числе, по твоему здесь комментарию
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Добрыня .
Добрыня .
Minaev Alexey, мамадарагая, да ты бы сам почитал, и посмотрел бы его интервью, он сам себя называл русским фашистом, ещё и гомиком был. Ты за всех будешь мазу тянуть, кто не нравится украинцам.
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