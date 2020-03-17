У вівторок, 17 березня, помер скандальний російський письменник Едуард Лимонов.
Про смерті 77-річного так званого ідеолога російської весни повідомив Telegram-канал Mash. Причина – ускладнення після операції.
"Останнім часом політик хворів. Сьогодні переніс одразу дві операції. Почалися проблеми з горлом, потім пішло запалення", – сказано в повідомленні.
Едуард Лимонов
Mash
Пізніше з'ясувалося, що його госпіталізували 15 березня прямо з квартири в центрі Москви.
"У письменника почалася кровотеча – він вже довго боровся з онкологією. Лікарі дві доби намагалися нормалізувати стан, сьогодні призначили дві операції. Але організм Лимонова не витримав навантаження. Сьогодні він помер у приватній клініці", – уточнили в повідомленні.
Едуард Лимонов
Mash
Лимонов є уродженцем Харкова. При цьому він активно підтримує агресію РФ в Україні і закликав Путіна до захоплення всіх територій України, де є російськомовне населення. Закликав письменник також і до анексії територій інших сусідніх для РФ країн.
Едуард Лимонов
Mash
Одне з останніх великих інтерв'ю Лимонов дав блогеру Юрію Дудю, де розповів також про наступників Путіна і про те, хто крім нього управляє Росією. Примітно, що скандальне інтерв'ю подивилися понад 4,5 раз, а половина користувачів поставила "дизлайк".
Як писав OBOZREVATEL, в кінці січня в РФ помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, який також бажав захоплення України і підтримував російську агресію.
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