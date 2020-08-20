Помер Борис Патон: які трагедії в родині пережив легендарний вчений

У середу, 19 серпня стало відомо про смерть знаменитого українського вченого, президента Національної академії наук Бориса Патона. Він помер, не доживши кілька місяців до свого 102-річчя.

Вся сім'я Бориса Патона була пов'язана з науковою діяльністю. Його дружина більше 60 років пропрацювала в Інституті механіки НАН України, а єдина дочка – в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії. Глава сімейства пережив своїх близьких на багато років. OBOZREVATEL розповідає, ким були близькі українського генія і чому вони пішли з життя раніше за нього.

65 років разом: що відомо про дружину Бориса Патона

Дружина Бориса Патона – Ольга Борисівна (в дівоцтві Милованова. – Ред.), як і її чоловік, практично все життя присвятила науці. Вона була інженеркою-експериментаторкою, молодшою науковою співробітницею НАН, а потім займала пост завідуючої групою відділу динаміки, стійкості суцільних середовищ Академії наук. Всього в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенко НАНУ вона пропрацювала 63 роки.

Борис Патон з дружиною Ольгою Вікіпедія

За вагомий внесок у розвиток науки СРСР і України Ольга Борисівна була удостоєна Державної премії України в галузі науки і техніки, а також нагороджена медаллю за трудову доблесть, почесною грамотою Республіканського комітету профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ та іншими нагородами.

Милованова пішла з життя на 7 років раніше свого чоловіка у віці 91 рік. Разом пара прожила 65 років.

Патон пережив свою дочку на 11 років: що про неї відомо

Дочка Бориса Патона – Євгенія – так само була пов'язана з наукою – на відміну від батьків-інженерів, вона стала знаменитою біологинею.

Дочка Патона Вікіпедія

Євгенія Патон працювала в галузі генетичної інженерії та біотехнології рослин, стала членкинею-кореспонденткою Національної академії наук України, докторкою біологічних наук, заслуженою діячкою науки України.

Дослідження Євгенії Борисівни стали основою для отримання докладної інформації в області структурних основ білково-нуклеїнових взаємодій і їх ролі в регуляції експресії генів, що є одним з ключових питань молекулярної біології.

Євгенія Борисівна працювала в галузі біотехнології рослин, завідувала лабораторією генетичної інженерії в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Їй належать понад 100 наукових праць.

Дочка Патона померла в 2009 році у віці 53 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український вчений Борис Патон за останні два тижні двічі був госпіталізований через проблеми з серцем. Лікарі до останнього боролися за його життя.