Помер Борис Клюєв: як відреагували зірки 'Вороніних' на смерть Миколи Петровича

Російський і радянський актор Борис Клюєв помер на 77-му році життя після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. На смерть зірки "Вороніних" відреагувало вже багато його знаменитих колег за серіалом, а також й інші артисти.

Вони зворушливо згадали про Клюєва на своїх сторінках в Instagram, зазначивши, що він був їм "як батько". OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як актори прощаються зі знаменитістю.

Актриса Катерина Волкова, яка грала разом з Борисом Клюєвим в серіалі "Вороніни" заявила, що помер її "наставник, учитель і друг". Вона розповіла, що артист завжди був дуже добрим і чуйним, за що його на знімальному майданчику прозвали "татом".

"Мій дорогий, мій улюблений, Борис Володимирович, Микола Петрович, наставник, учитель, порадник, друг. Приходячи на зйомку, ми вас всі називали татом і ви посміхалися. Я плачу, як і багато інших, не хочу в це вірити, але це правда. Летіть і будьте з нами там, нагорі, я вас дуже люблю. Дякую, що були поруч, вчили, допомагали, підказували. Світла вам пам'ять. Ви завжди в моєму серці та в серцях глядачів ", – написала вона.

Катерина Волкова і Борис Клюєв (Instagram Катерини Волкової)

Ще одна колега Клюєва за серіалу "Вороніни" Юлія Куварзіна також відреагувала на смерть колеги.

"Світла пам'ять, дорогий наш Борисе Володимировичу. Ми осиротіли! Так гірко, що нічого не поправити. Спасибі вам і вічна пам'ять!" – написала Юлія.

Юлія Куварзіна і Борис Клюєв (Instagram Юлії Куварзіної)

Актриса Марія Ільюхіна, яка зіграла старшу дочку Віри та Кості в серіалі "Вороніни", зазначила, що не може повірити в смерть свого кінодідуся.

"Просто не можу повірити. Як же так, мій найулюбленіший дідусь. Я тебе завжди буду любити і пам'ятати. Спасибі за все... Царство небесне тобі", – написала актриса.

Марія Ільюхіна і Борис Клюєв (Instagram Марії Ільюхіної)

Близнюки Роман і Артем Пенчуки, які зіграли синів Кості та Віри в серіалі "Вороніни" зазначили, що Клюєв "назавжди залишиться в їхніх серцях".

"Що сказати, дуже сумно. Великий артист, хороший учитель і справжній борець! Борис Володимирович залишиться в наших серцях... Світла пам'ять", – написали вони.

Роман і Артем Пенчуки з Борисом Клюєвим (Instagram Романа і Артема Пенчуків)

Кончина Бориса Володимировича стала великою трагедією 1 для актора Дениса Матросова, який вважав його своїм другим батьком.

"Борис Володимирович Клюєв... Плачу... Гортаю наші фото і посміхаюся... У нашій акторській професії ви не лише діамант вищої категорії огранки, ви рідкісний приклад порядності, людяності та доброти! Дякую за щастя бути вашим сином протягом цілого року на зйомках комедії "Любов моя". Свого рідного батька Матросова я втратив, коли мені було 11. Тепер втратив батька по духу і за професією. Спіть спокійно, наставник... " – написав Денис.

Денис Матросов та Борис Клюєв (Instagram Дениса Матросова)

Пам'ять Бориса Клюєва також вшанував й режисер Олександр Жигалкін, який працював над серіалом "Вороніни".

"Боря, за 10 років зйомок "Вороніних" ми не тільки створили цю кіносім`ю, ми самі стали сім'єю. Мені телефонують і ставлять ідіотське питання: "Як ви можете прокоментувати?" Що можна коментувати, коли втрачаєш тата? Великий артист, старший друг, майстер, справжній майстер... Дуже гірко... Він дуже мужньо боровся... Ми всі це бачили... Світла пам'ять", – зізнався кінодіяч.

Олександр Жигалкин і Борис Клюєв (Instagram Олександра Жигалкіна)

До слів режисера приєдналася й актриса Глафіра Тарханова – її з Клюєвим пов'язують найтепліші спогади.

"Не стало Бориса Володимировича Клюєва... Приголомшливе почуття гумору! Підтримка, участь, делікатність! Небагатослівність і при цьому точність висловлювань на будь-яку тему! Страшно було не відповідати. Іронія і самоіронія. Актор живий у своїх ролях. Сумую і згадую спільний спектакль "Колесо фортуни", – зазначила актриса.

Глафіра Тарханова і Борис Клюєв (Instagram Глафіри Тарханової)

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий музикант, соліст гурту "Фрістайл" й учасник дуету Kristallin Сергій В'язівський помер після тривалої хвороби. З 2015 року він перебував у вегетативному стані після коронарної смерті. Йому було 47 років.

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