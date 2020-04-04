Помер батько Святослава Вакарчука

У суботу, 4 квітня, стало відомо про смерть 73-річного Івана Вакарчука - колишнього міністра освіти України та батька українського музиканта Святослава Вакарчука.

Про це повідомив екс-глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Святослав Вакарчук з батьком ukrainianwall.com

"Велика втрата. Від нас пішов професор Іван Вакарчук. Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь. Він впровадив зовнішнє незалежне оцінювання і зробив так, що від 2008 року майже по півмільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна", - йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що помер американський актор театру, кіно і телебачення Рон Лібман, відомий за серіалами "Друзі" і "Клан Сопрано".

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