Помер автор роману "Форрест Гамп" Вінстон Ґрум

Відомий американський письменник, автор роману "Форрест Гамп" Вінстон Ґрум помер у віці 77 років.

Він помер у власному будинку в місті Ферхоп (штат Алабама, США). Про це повідомила на особистій сторінці в Facebook пані мер міста Карін Вілсон.

"З величезним жалем повідомляю новину про смерть нашого дорогого друга Вінстона Ґрума. Місто Ферхоп сьогодні втратило культового автора", – йдеться в повідомленні.

Помер автор роману "Форрест Гамп". Facebook Карін Вілсон

Причини смерті письменника поки невідомі.

Кадр із фільму "Форрест Гамп". Film.ru

Вінстон Ґрум – автор художніх творів. Перш за все він відомий як автор роману "Форрест Гамп" (1986), який в 1994 році під однойменною назвою екранізував Роберт Земекіс. Фільм став культурним феноменом і отримав шість кінопремій "Оскар". У 1995 році світ побачив сиквел роману – "Форрест Гамп і компанія".

Крім художньої літератури, Вінстон Ґрум також писав у жанрі нон-фікшн і порушив найрізноманітніші теми, серед яких, зокрема, Громадянська війна в США і Перша світова війна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько засновника корпорації Microsoft Білла Яейтса – Білл Ґейтс-старший помер у США у віці 94 років.