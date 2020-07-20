Помер автор Олімпійського ведмедика СРСР Віктор Чижиков

Помер російський художник Віктор Чижиков, який створив образ ведмедика Міші, що став символом московської Олімпіади 1980 року. Йому було 84 роки.

Про це повідомляє Telegram-канал "РИА Новости". Зазначимо, що причина смерті художника не уточнюється.

Віктор Чижиков також працював карикатуристом та художником в журналах "Крокодил", "Веселые картинки" і "Мурзилка". У 2016-му отримав звання народного художника Росії. Роботи Чижикова знаходяться в зборах Державного музею образотворчих мистецтв імені Пушкіна.

Віктор Чижиков помер у віці 84 років (фото – misanec.ru)

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