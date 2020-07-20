Помер автор Олімпійського ведмедика СРСР Віктор Чижиков

Російський художник, творець Олімпійського ведмедика Віктор Чижиков помер у віці 84 років.

Про це повідомляє Telegram-канал "РИА Новости".Зазначимо, що причина смерті художника не уточнюється.

Чижиков працював карикатуристом та художником в журналах "Крокодил", "Веселі картинки" і "Мурзилка". Він придумав і намалював ведмедика Мішу, який став талісманом літніх Олімпійських ігор 1980 року, які пройшли в Москві.

З 2016-му отримав звання народного художника Росії. Роботи Чижикова знаходяться в зборах Державного музею образотворчих мистецтв імені Пушкіна.

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