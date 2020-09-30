Помер автор мультфільму "Фунтик" Валерій Шульжик

Відомий радянський і російський дитячий письменник, автор знаменитого мультфільму "Фунтик" Валерій Шульжик помер у віці 81 року.

Про це повідомляє Telegram-канал "112". За словами інсайдерів, письменник помер в одній із московських лікарень. Валерій Володимирович тяжко хворів й останні три місяці свого життя провів на лікарняному ліжку.

Валерій Шульжик. vm.ru

Зазначимо, що Валерій Шульжик написав понад 20 книг і сотні дитячих віршів. Найпопулярніші його роботи – "Ось за тим поворотом...", "Бухта-Барахта" та "Пригоди поросяти Фунтика".

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