Помер автор мультфільму "Фунтик" Валерій Шульжик

Юля Ухіна Люди 16:45, 30.09.2020 Оновлено: 16:59, 30.09.2020

Відомий радянський і російський дитячий письменник, автор знаменитого мультфільму "Фунтик" Валерій Шульжик помер у віці 81 року.

Про це повідомляє Telegram-канал "112". За словами інсайдерів, письменник помер в одній із московських лікарень. Валерій Володимирович тяжко хворів й останні три місяці свого життя провів на лікарняному ліжку.

Валерій Шульжик. vm.ru

Зазначимо, що Валерій Шульжик написав понад 20 книг і сотні дитячих віршів. Найпопулярніші його роботи – "Ось за тим поворотом...", "Бухта-Барахта" та "Пригоди поросяти Фунтика".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла австралійська співачка Гелен Редді, чия пісня I Am Woman стала всесвітнім феміністським гімном. Їй було 78 років.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

РосЗМІ випадково видали фото винищувача ЗСУ за свій літак. Фото конфузу

Фокіним маніпулюють, але він перейшов моральну межу, – Клімкін

На Донбасі російський офіцер позбувся ноги на власній міні – розвідка ЗСУ

"Слуга народу" заговорив про необхідність визнання "української російської мови"

У Києві поліцейський на льоту спіймав жінку, яка стрибнула з балкона 15 поверху. Відео порятунку