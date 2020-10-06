Помер автор "гімну ЛНР" Дерський: у мережі виник ажіотаж

Obozrevatel Люди 16:45, 6.10.2020 Оновлено: 16:53, 6.10.2020

Колишній так званий міністр культури терористичного формування "ЛНР", автор "гімну Республіки" Юрій Дерський помер на 59-му році життя від пневмонії. Проте неофіційні джерела відзначають, що артист хворів на коронавірус.

Відзначимо, 5 жовтня ексдепутат Луганської облради Андрій Шаповалов в мережі поширив інформацію про смерть музиканта. Згодом його слова підтвердила непідконтрольна Україні пресслужба Луганської академії мистецтв.

Дерський помер на 59-му році життя.
uazmi.net

Новина про Дерського викликала ажіотаж серед користувачів соцмереж. Зокрема, деякі відзначали, що "Республіка" понесла важку втрату, а хтось почав критикувати покійного.

"Колись писав гідну музику", "Яка сумна новина", "Я вже й забути його встиг, а він взяв і помер", "Вперше хоч якась користь від коронавірусу", – написали в коментарях під публікацією про музиканта.

У мережі ажіотаж через смерть Дерського.
Скриншот Twitter
Користувачі неоднозначно відреагували на смерть Дерського.
Скриншот Twitter
У мережі неоднозначно відреагували на смерть Дерського.
Скриншот Twitter

Відзначимо, Юрій Дерський працював художнім і музичним керівником першого в СРСР класик-рок гурту "Альма-Матер". Також він є фігурантом бази "Миротворець". З 2014 року артист активно підтримував терористів та агітував за "русскій мір". У квітні 2017 року музикант отримав "медаль ЛНР" з рук "ексголови Республіки" Ігоря Плотницького.

Дерський в базі даних "Миротворець".
myrotvorets.center

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році Дерського в Луганську пограбували невідомі мародери. Тоді він скаржився на беззаконня в "ЛНР" і закликав до справедливості українське законодавство.

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