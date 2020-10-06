Помер автор "гімну ЛНР" Дерський: у мережі виник ажіотаж

Колишній так званий міністр культури терористичного формування "ЛНР", автор "гімну Республіки" Юрій Дерський помер на 59-му році життя від пневмонії. Проте неофіційні джерела відзначають, що артист хворів на коронавірус.

Відзначимо, 5 жовтня ексдепутат Луганської облради Андрій Шаповалов в мережі поширив інформацію про смерть музиканта. Згодом його слова підтвердила непідконтрольна Україні пресслужба Луганської академії мистецтв.

Новина про Дерського викликала ажіотаж серед користувачів соцмереж. Зокрема, деякі відзначали, що "Республіка" понесла важку втрату, а хтось почав критикувати покійного.

"Колись писав гідну музику", "Яка сумна новина", "Я вже й забути його встиг, а він взяв і помер", "Вперше хоч якась користь від коронавірусу", – написали в коментарях під публікацією про музиканта.

Відзначимо, Юрій Дерський працював художнім і музичним керівником першого в СРСР класик-рок гурту "Альма-Матер". Також він є фігурантом бази "Миротворець". З 2014 року артист активно підтримував терористів та агітував за "русскій мір". У квітні 2017 року музикант отримав "медаль ЛНР" з рук "ексголови Республіки" Ігоря Плотницького.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році Дерського в Луганську пограбували невідомі мародери. Тоді він скаржився на беззаконня в "ЛНР" і закликав до справедливості українське законодавство.