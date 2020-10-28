Помер автор "Чучела-Мяучела" Михайло Яснов

Дитячий письменник і перекладач Михайло Яснов, відомий як автор оповідання "Чучело-Мяучело", помер у Санкт-Петербурзі у віці 74 років.

Про це на особистій сторінці в Facebook повідомила дружина знаменитості Ася Петрова. За словами жінки, 27 жовтня в Яснова зупинилося серце. Після чого його госпіталізували в Маріїнську лікарню вже в стані клінічної смерті.

"Я не хотіла засинати, тому що тепер сон – це маленьке катування. Проснешся, а він знову помер. У мене відчуття, що це не так. Хтось бреше, як ніби розіграв мене на день народження. Тільки це правда. Красиво пішов, раз – і немає. Молодець. Усе повинно бути чітко, ти не любив довгих поезій, і померти вирішив коротко, без зайвих слів", – написала Петрова.

Михайло Яснов tolknews.ru

Михайло Яснов був відомий своїми збірками віршів для дітей. Його перша книга "Ліки від позіхання" вийшла 1979 року. Широку популярність і любов читачів автору принесла книга "Чучело-Мяучело", за мотивами якої у 1982-му зняли мультфільм з однойменним персонажем.

Помер автор книги "Чучело-Мяучело" Михайло Яснов колаж

Крім дитячої літератури, Яснов перекладав французьких поетів й письменників, включаючи Гійома Аполлінера, Поля Верлена, Артюра Рембо і Жана Кокто.

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