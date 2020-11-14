Помер Армен Джигарханян: що він говорив про Україну

Відомий російський актор Армен Джигарханян в ніч на суботу, 14 листопада, у віці 85 років, пішов з життя.

Артист ніколи не приховував свою думку з приводу України і Росії. Він навіть висловлював підтримку і стояв на боці українців. Крім того, зірка заявляв, що не збирається підписувати ніяких листів на підтримку російського президента Путіна.

Джигарханян розповідав, що не розуміє, як росіяни і українці можуть ворогувати між собою. Крім того, він критикував агресивні дії Росії по відношенню до України.

"Один дурень кинув камінь в воду, 100 розумних витягнути не можуть", – наводив у приклад вірменське прислів'я актор.

Армен Джігарханя ніколи не приховував свою думку з приводу України і Росії. ria.ru

Актор тепло відгукувався про Україну і не раз згадував, що дуже любить цю країну.

"Я нещодавно приїжджав на знімання до Києва. Обожнюю ваше місто, дуже люблю вашу країну. Для нашого театру гастролі по Україні були святом! Чесно кажу, ні до кого не хочу підлизуватися. Давайте шукати любов, а не ненависть. Ми всі потребуємо любові . І не думай, що десь там вбивають, а ти ні до чого. Це може зачепити навіть твоїх батьків, сестер, братів. Рано чи пізно доведеться усім домовлятися. Обов'язково треба домовлятися ".

"Знаєте, що погано? Грубі і бездарні люди нами керують. У мене близькі друзі в Києві, вони мені як брати. Ми сумуємо одне за одним, не можемо зустрічатися".

Джигарханян також вірив, що Росія і Україна обов'язково помиряться і відновлять нормальні відносини.

"Можете мене хоч розстріляти, але невже Україна і Росія – це дійсно різні держави?"

"Це страшно, якщо росіяни і українці стануть ворогами на рівні генетичної пам'яті".

Як повідомляв OBOZREVATEL ще на початку літа цього року Джигарханяна був госпіталізований в лікарню у важкому стані. Тоді у 84-річного артиста стався інсульт і він знаходився в реанімації. Однак директор театру спростувала повідомлення в ЗМІ, сказавши, що актор перебуває вдома в своїй квартирі в Москві і "на самопочуття особливо не скаржиться".