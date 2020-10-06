Помер актор з "Твін Пікс" та "Вбити Білла" Кларк Міддлтон

Американський актор Кларк Міддлтон помер у віці 63 років від вірусу лихоманки Західного Нілу

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням дружину артиста Еліссу. За її словами, сталося це в неділю, 4 жовтня, в їхньому будинку в Лос-Анджелесі.

"Від лихоманки Західного Нілу ліків немає. Кларк був прекрасною людиною і прожив життя, ламаючи рамки й виступаючи на захист людей з обмеженими можливостями", – заявила вона.

Кларк Міддлтон radiokp.ru

Кларк Міддлтон знявся в таких культових картинах, як "Вбити Білла 2" Квентіна Тарантіно та "Чорний список" Майкла Уоткінс, а також з'явився в серіалі "Твін Пікс" Девіда Лінча. Артист хворів на ревматоїдний артрит з чотирирічного віку.

Кларк Міддлтон в серіалі "Твін Пікс" screenweek.it

Лихоманка Західного Нілу – вірусне захворювання, яке в основному передається через укуси комарів. За даними ВООЗ, у 80 відсотків інфікованих людей симптоми відсутні, проте вірус може призводити до інтенсивного розвитку неврологічних хвороб і згодом до летального результату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер британський актор Бен Крос, який відомий за ролями у фільмах "Вогненні колісниці", "Зоряний шлях" і "Цар Соломон". йому було 72 роки.