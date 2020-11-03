Помер актор з серіалу "Шерлок" Джон Сешнс

Відомий британський актор і комік Джон Гріббен, відомий за псевдонімом Джон Сешнс, помер у віці 67 років.

Про це повідомляє видання The Sun. За словами інсайдерів, чоловік помер у власному будинку в Лондоні від серцевого нападу.

Джон Сешнс в серіалі "Шерлок" mycelebritylife.co.uk

Джон Сешн дебютував в кіно у 1984 році в картині "Баунті". Пізніше він знявся в таких фільмах і серіалах, як "Шерлок", "Бруд", "Легенда", "Банди Нью-Йорка", "Доктор Хто", "Молокососи", "Іноземка", "Залізна леді", "Джонатан Стрендж і містер Норрелл", "Хибна спокуса" і "Велика".

В якості сценариста Сешнс працював над такими проєктами, як "Черчілль йде на війну", "Історія газетки", "Неймовірний" і "Страшно-моторошне кіно". Крім того, він був постійним учасником телешоу "Так чия зараз репліка?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла американська актриса Керол Артур. На момент смерті зірці фільмів "Робін Гуд: Чоловіки в трико" і "Дракула: Мертвий і задоволений" було 85 років.