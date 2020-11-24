Помер актор з фільму "Той самий Мюнхгаузен": що відомо про смерть зірки СРСР

У Росії помер відомий радянський актор Володимир Фірсов, який зіграв ролі в фільмах "Той самий Мюнхгаузен", "Осінній марафон" і "Москва сльозам не вірить".

Тіло артиста знайшла молодша сестра в його квартирі. Фірсову було 76 років, пише "Комсомольская правда".

Ймовірною причиною смерті актора стала гостра серцево-судинна недостатність. Поліція проводить перевірку за фактом події.

Фірсов у фільмі "Той самий Мюнхгаузен". Известия

"Медики встановили, що смерть настала за кілька годин до прибуття "швидкої", а попередній діагноз – гостра серцево-судинна недостатність", – повідомили виданню джерела в правоохоронних органах.

Відзначимо, Володимир Фірсов – радянський і російський актор театру та кіно. Закінчив Державне училище циркового та естрадного мистецтва в Москві. За свою кар'єру виконав більше 60 ролей в кіно і театрі.

Фірсов (по центру) у фільмі "Осінній марафон", 1979 рік. КиноПоиск

Знімався в таких фільмах як "Осінній марафон", "Забута мелодія для флейти", "Полювання на єдинорога" і серіалах "Ходіння по муках", "Далекобійники", "Клітка" та інших. Виконував одну з ролей в знаменитому фільмі Марка Захарова "Той самий Мюнхгаузен", де на одному майданчику грав з Олегом Янковським, Олександром Абдуловим і Леонідом Ярмольником. Також виконав епізодичну роль у легендарному радянському фільмі "Москва сльозам не вірить"

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