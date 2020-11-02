Помер актор з фільму "Піноккіо" Джіджі Проєтті

Юля Ухіна Люди 14:27, 2.11.2020 Оновлено: 14:55, 2.11.2020

Відомий італійський актор, музикант та комік Джіджі Пройєтті помер у віці 80 років.

Про це повідомляє видання Wanted in Rome. За словами інсайдерів, артист помер у день свого народження, у клініці в Римі. Проєтті госпіталізували кілька днів тому через скарги на серце, а в неділю, 1 листопада, його стан погіршився.

Джіджі Проєтті
film.ru

Джіджі Проєтті народився в Римі 1940 року. Він отримав юридичну освіту, а у 1960-х почав працювати в театрі й зніматися в кіно. Він також займався дубляжем і озвучував таких зірок, як Роберт Де Ніро і Шон Коннері. У 1998 році він зняв власний фільм "Чорний колір для дому".

Як актор Проєтті прославився завдяки таким серіалам і картинам, як "Італійський ресторан", "Донька д'Артаньяна", "Побачення", "Буду їй батьком", "Піноккіо", "Спадщина Феррамонті", "Вгадай, хто прийде на Різдво", "Американський театр" і "Пляжний будиночок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня помер шотландський актор Шон Коннері, відомий насамперед тим, що зіграв Джеймса Бонда. Йому було 90 років.

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