Помер актор з фільму "Дещо" Вілфорд Брімлі

Американський актор Вілфорд Брімлі, який виконав роль доктора Блера у фільмі "Дещо", помер. Йому було 86 років.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на його представника. За словами інсайдерів, в останні дні життя артист проходив процедури діалізу у відділенні інтенсивної терапії в лікарні й скаржився на погане самопочуття. При цьому про причини смерті не повідомляється. Зазначається, що Брімлі пішов з життя, перебуваючи у своєму будинку в штаті Юта.

Вілфорд Брімлі народився 27 вересня 1934 року в місті Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. Він відомий за такими фільмами як "Китайський синдром", "Дещо", "Без злого умислу", "Готель Нью-Гемпшир", "Кокон".

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