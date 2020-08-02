Помер актор з фільму "Дещо" Вілфорд Брімлі

Юля Ухіна Люди 11:18, 2.08.2020 Оновлено: 11:20, 2.08.2020

Американський актор Вілфорд Брімлі, який виконав роль доктора Блера у фільмі "Дещо", помер. Йому було 86 років.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на його представника. За словами інсайдерів, в останні дні життя артист проходив процедури діалізу у відділенні інтенсивної терапії в лікарні й скаржився на погане самопочуття. При цьому про причини смерті не повідомляється. Зазначається, що Брімлі пішов з життя, перебуваючи у своєму будинку в штаті Юта.

Вілфорд Брімлі народився 27 вересня 1934 року в місті Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. Він відомий за такими фільмами як "Китайський синдром", "Дещо", "Без злого умислу", "Готель Нью-Гемпшир", "Кокон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла американська актриса Олівія де Хевілленд, відома своєю роллю Мелані Гамільтон у фільмі "Віднесені вітром". Жінці було 104 роки

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