Помер актор Юрій Черкасов: названо причину смерті

16 листопада помер 59-річний російський актор Юрій Черкасов. Його колега Ксенія Алфьорова назвала причину його смерті.

За її словами, у артиста був рак. Про це актриса написала на своїй сторінці в Instagram.

"Талановитий актор, мій друг, ніжний, турботливий батько і чоловік, завзятий грибник, відмінний жартівник, філософ, справжній чоловік у всіх своїх проявах, іскристий, добрий, з великим серцем і щедрою душею. Людина з великої літери. Рак – страшна напасть, але Юра тримався... Не знаю, яке слово підібрати, він був чудовий в усьому, навіть у цьому", – повідомила Алфьорова.

Варто відзначити, що Юрій Черкасов був прийнятий у театр імені Мосради 30 років тому. Він зіграв понад тридцять різнопланових ролей. Схильний до несподіваного й парадоксального, актор завжди був готовий до експериментів.

Прощання із заслуженим артистом відбудеться 17 листопада об 11:00 в театрі імені Мосради.

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