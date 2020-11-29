Помер актор, який зіграв Дарта Вейдера в "Зоряних війнах"

Помер актор, який зіграв роль Дарта Вейдера у фільмі "Зоряні воїни" Девід Проуз.

Як повідомляє видання The Mirror з посиланням на агента Проуз, на момент смерті знаменитості було 85 років.

"З великим жалем і несамовитої сумом для нас і мільйонів фанатів по всьому світу оголосити, що Девід Проуз помер у віці 85 років", – написало в Twitter агентство Bowington Management.

На момент смерті Девіду Проуз було 85 років. mirror.co.uk

Причина смерті актора поки не відома.

До слова, Проуз вибрали на роль Вейдера у фільмі "Зоряні воїни" через статури – він був бодибилдером. А ось саму роль озвучував Джеймс Ерл Джонс, оскільки через акцент голос Проуз не асоціювався із грізним лиходієм.

Девід Проуз в ролі Дарта Вейдера. скріншот з відео

Варто зазначити, що Девід Проуз народився 1 липня 1935 року в місті Мідсомер Нортон, на південному заході Англії. Ще в юності він серйозно замислювався про спортивну кар'єру. Однак надмірні фізичні навантаження негативно позначилися на його здоров'ї – у нього була виявлена рідкісна форма артриту. Після лікування Проуз зайнявся бодібілдінгом.

Девід Проуз в молодості. cinefania.com

Девід Проуз. cinefania.com

Проуз зіграв в таких фільмах: "Казино Рояль", "Заводний апельсин". Він також грав монстра Франкенштейна в трилерах "Жах Франкенштейна" і "Франкенштейн і монстр з пекла".

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