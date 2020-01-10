Помер актор з серіалу "Американська історія жахів": знайшовся його останній життєрадісний пост

Австралійський актор, музикант та модель Гаррі Хейнс, відомий за серіалом "Американська історія жахів", помер у віці 27 років.

Про сумну звістку на особистій сторінці в Instagram повідомила мати Гаррі, актриса Джейн Бедлер. "7 січня мій прекрасний син помер. Йому було 27 років, і весь світ був біля його ніг. На жаль, він боровся з психічним розладом і залежністю", — написала Бедлер. Вона не розкрила точну причину смерті сина.

Гаррі Хейнс Фото: instagram/janebadlerworld

Гаррі Хейнс з сім'єю Фото: instagram/janebadlerworld

Зазначимо, що всього за тиждень до смерті Гаррі на своїй сторінці в Instagram схвильовано говорив про плани на 2020 рік.

"Нова ера вже почалася! Так що давайте всі будемо рухатися тільки вперед, залишаючись такими справжніми, щоб насолоджуватися кожним моментом цього прекрасного нового року. Багато любові та вдячності для всіх у моєму житті", — писав актор.

Гаррі Хейнс Фото: instagram/harryhains

До слова, Гаррі Хейнс народився в Австралії, переїхав до Великобританії, почавши кар'єру моделі, а потім перебрався в Лос-Анджелес, США. Крім "Американської історії жахів" він знявся й в таких серіалах: "ОА" і "Підлий Піт". Також раніше артист відверто зізнавався, що він гендерно мінливий.

"Я знаю, що я народжений чоловіком, але я не думаю, що представляю, що означає бути чоловіком. Я вважаю, що ми повинні бути тим, ким ми хочемо. Це трохи заплутує, коли ми починаємо маркувати себе, тому я намагаюся триматися подалі від лейблів" — говорив Гаррі, повідомляє Mirror.

Гаррі Хейнс Фото: instagram/janebadlerworld

Гаррі Хейнс Фото: instagram/janebadlerworld

Гаррі Хейнс Фото: instagram/janebadlerworld

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер відомий тайваньсько-канадський актор та модель Годфрі Гао на зйомках китайського екшн-реаліті Chase Me.

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