Помер актор і останній міністр культури СРСР Микола Губенко

У неділю, 16 серпня, помер відомий російський актор і режисер, депутат Мосміськдуми і останній міністр культури СРСР Микола Губенко.

Йому було було 78 років. У квітні 2020 року він переніс коронавірус, повідомило РИА Новости.

Смерть могла настати через ускладнення після COVID-19. Офіційна причина смерті поки не розголошується.

Микола Губенко – радянський і російський актор театру і кіно, кінорежисер і сценарист, засновник і художній керівник театру "Співдружність акторів Таганки". У 1985 році був удостоєний звання народного артиста РРФСР.

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