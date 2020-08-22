Помер 64-річний ексгітарист Red Hot Chili Peppers
Колишній гітарист американського рок-гурту Red Hot Chili Pepper Джек Шерман помер у віці 64 років.
Про це в соцмережі Instagram повідомили учасники колективу. Причину смерті Шермана група не назвала.
"Він був унікальним хлопцем, і ми дякуємо йому за все, що було – хороше, погане і все, що між", – йдеться в повідомлення гурту.
Відзначимо, Шерман був одним з перших гітаристів Red Hot Chili Pepper. Він з рокерами записав дебютний альбом і брав участь в першому турі по США. Також гітарист був співавтором другої платівки гурту.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, знаменитий британський актор Бен Кросс, який відомий за ролями у фільмах "Вогненні колісниці", "Зоряний шлях" (Star Trek) і "Цар Соломон" Бен Кросспомер у віці 72 років.