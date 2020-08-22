Помер 64-річний ексгітарист Red Hot Chili Peppers

Ольга Веркалець Люди 14:19, 22.08.2020

Колишній гітарист американського рок-гурту Red Hot Chili Pepper Джек Шерман помер у віці 64 років.

Про це в соцмережі Instagram повідомили учасники колективу. Причину смерті Шермана група не назвала.

Джек Шерман помер на 65 році життя
euroweeklynews.com

"Він був унікальним хлопцем, і ми дякуємо йому за все, що було – хороше, погане і все, що між", – йдеться в повідомлення гурту.

Відзначимо, Шерман був одним з перших гітаристів Red Hot Chili Pepper. Він з рокерами записав дебютний альбом і брав участь в першому турі по США. Також гітарист був співавтором другої платівки гурту.

Учасники Red Hot Chili Pepper повідомили про смерть колишнього гітариста
Instagram Red Hot Chili Pepper

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, знаменитий британський актор Бен Кросс, який відомий за ролями у фільмах "Вогненні колісниці", "Зоряний шлях" (Star Trek) і "Цар Соломон" Бен Кросспомер у віці 72 років.

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