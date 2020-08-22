Помер 64-річний ексгітарист Red Hot Chili Peppers

Колишній гітарист американського рок-гурту Red Hot Chili Pepper Джек Шерман помер у віці 64 років.

Про це в соцмережі Instagram повідомили учасники колективу. Причину смерті Шермана група не назвала.

Джек Шерман помер на 65 році життя euroweeklynews.com

"Він був унікальним хлопцем, і ми дякуємо йому за все, що було – хороше, погане і все, що між", – йдеться в повідомлення гурту.

Відзначимо, Шерман був одним з перших гітаристів Red Hot Chili Pepper. Він з рокерами записав дебютний альбом і брав участь в першому турі по США. Також гітарист був співавтором другої платівки гурту.

Учасники Red Hot Chili Pepper повідомили про смерть колишнього гітариста Instagram Red Hot Chili Pepper

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