Помер 56-річний зірка серіалу "Клініка": названа причина

Марія Дідик люди 11:26, 3.05.2020 Оновлено: 12:01, 3.05.2020

Американський актор Сем Ллойд, який зіграв адвоката Теда Бакленда в серіалі "Клініка", помер у віці 56 років.

У січні 2019 року Ллойду діагностували неоперабельну пухлину головного мозку і рак, який згодом поширився на легені, щелепу, печінку і хребет. Про це повідомляє Variety.

"Актор Сем Ллойд, відомий за роллю адвоката Теда Бакленда в "Клініці", помер, цей факт підтвердив його агент. Бакленду було 56 років", – йдеться у повідомленні.

Ллойд знімався в таких серіалах, як "Відчайдушні домогосподарки", "Зенфельд", "Західне крило", "Малькольм у центрі уваги" і "Безсоромні", а також зіграв у фільмах "Злом" і "Галерея Квест". Також він співав у гурті The Blanks і грав на бас-гітарі в колективі The Butties.

Як раніше писав OBOZREVATEL, один зі сценаристів фільмів жахів про ляльку-вбивцю Чакі Джон Лафія наклав на себе руки на 64-му році життя.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Мародерство на горе, или Куда Тимошенко дел деньги олигархов

Сюмар пояснила, навіщо "Квартал 95" витісняє український контент

"Український обман": Трамп зробив анонс гучного фільму про Майдан

"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

Путин хотел устроить "русскую весну", а устроил "украинский рассвет"