Помер 56-річний зірка серіалу "Клініка": названа причина

Американський актор Сем Ллойд, який зіграв адвоката Теда Бакленда в серіалі "Клініка", помер у віці 56 років.

У січні 2019 року Ллойду діагностували неоперабельну пухлину головного мозку і рак, який згодом поширився на легені, щелепу, печінку і хребет. Про це повідомляє Variety.

"Актор Сем Ллойд, відомий за роллю адвоката Теда Бакленда в "Клініці", помер, цей факт підтвердив його агент. Бакленду було 56 років", – йдеться у повідомленні.

Ллойд знімався в таких серіалах, як "Відчайдушні домогосподарки", "Зенфельд", "Західне крило", "Малькольм у центрі уваги" і "Безсоромні", а також зіграв у фільмах "Злом" і "Галерея Квест". Також він співав у гурті The Blanks і грав на бас-гітарі в колективі The Butties.

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