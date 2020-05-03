Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Помер 56-річний зірка серіалу "Клініка": названа причина

5.2т
Читати матеріал російською

Американський актор Сем Ллойд, який зіграв адвоката Теда Бакленда в серіалі "Клініка", помер у віці 56 років.

У січні 2019 року Ллойду діагностували неоперабельну пухлину головного мозку і рак, який згодом поширився на легені, щелепу, печінку і хребет. Про це повідомляє Variety.

Помер 56-річний зірка серіалу "Клініка": названа причина
"Актор Сем Ллойд, відомий за роллю адвоката Теда Бакленда в "Клініці", помер, цей факт підтвердив його агент. Бакленду було 56 років", – йдеться у повідомленні.
Помер 56-річний зірка серіалу "Клініка": названа причина

Ллойд знімався в таких серіалах, як "Відчайдушні домогосподарки", "Зенфельд", "Західне крило", "Малькольм у центрі уваги" і "Безсоромні", а також зіграв у фільмах "Злом" і "Галерея Квест". Також він співав у гурті The Blanks і грав на бас-гітарі в колективі The Butties.

Як раніше писав OBOZREVATEL, один зі сценаристів фільмів жахів про ляльку-вбивцю Чакі Джон Лафія наклав на себе руки на 64-му році життя.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марія Дідик
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги