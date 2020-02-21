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21 лютого • оновлено в 13:19
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Помер 52-річний актор із фільму "Особливості російської лазні"

1.6т
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21 лютого стало відомо про смерть російського актора Миколи Тонського.

Як передає КП, артистові було 52 роки.

Микола Тонський

Микола Тонський

кадр з фільму "Триста років потому"

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Повідомляється, що Тонського знайшли мертвим у його власній квартирі в Москві. Однак, що саме стало причиною смерті, не називають.

Втім, як пише видання, кілька років тому Микола потрапив у серйозну автомобільну аварію, після якої так і не зміг відновитися.

Микола Тонський

Микола Тонський

rambler.ru

Примітно, що за плечима актора було не так багато ролей. У 1991 році він зіграв у фільмі "Шоу-бой", а в 1994-му виконав головну роль у стрічці "Триста років потому". У 1999 році Тонський зіграв довгого партизана в комедії "Особливості російської лазні".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий гравець команди КВН "Вірменська збірна" Овік Григорян помер у віці 25-років після того, як раптово впав у кому.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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