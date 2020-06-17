Помер 28-річний учасник k-pop-групи

У вівторок, 16 червня, з життя пішов учасник k-pop-групи TST 28-річний Кім Чжон Хван, більш відомий під псевдонімом Йоан.

Наразі досі невідома причина його смерті. Поховання південнокорейського співака відбудеться 18 червня, повідомив Just Jared.

Instagram Кiм Чжон Хванa

Зазначається, що естрадну кар'єру Кім Чжон Хван розпочав п'ять років тому. Тоді він був учасником групи NOM, але через два роки – в 2017 – засвітився у складі Top Secret.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий боллівудський актор наклав на себе руки.