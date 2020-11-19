Помер 28-річний син відомого музиканта Боббі Брауна

Софія Ковнір Люди 12:44, 19.11.2020

У середу, 18 листопада, в Лос-Анджелесі помер 28-річний син американського музиканта Боббі Брауна.

Його знайшли мертвим у власній квартирі, пише "TMZ".

На даний момент причина смерті невідома. Як з'ясувалося, поліція не вірить, що це був нещасний випадок. Вони з'ясовують всі обставини.

Варто відзначити, що Боббі Браун-молодший є сином актриси Кім Уорд і музиканта Боббі Брауна.

У Лос-Анджелесі помер 28-річний Боббі Браун-молодший
Nachedeu

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Британії помер 14-річний учасник кулінарного шоу "МастерШеф". Страшну хворобу у нього діагностували в 13 років.

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