Помер 28-річний син відомого музиканта Боббі Брауна

У середу, 18 листопада, в Лос-Анджелесі помер 28-річний син американського музиканта Боббі Брауна.

Його знайшли мертвим у власній квартирі, пише "TMZ".

На даний момент причина смерті невідома. Як з'ясувалося, поліція не вірить, що це був нещасний випадок. Вони з'ясовують всі обставини.

Варто відзначити, що Боббі Браун-молодший є сином актриси Кім Уорд і музиканта Боббі Брауна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Британії помер 14-річний учасник кулінарного шоу "МастерШеф". Страшну хворобу у нього діагностували в 13 років.