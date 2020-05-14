Полякова зізналася, що не спить зі своїм чоловіком: у чому причина

Українська співачка Оля Полякова зізналася, що спить зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом Поляковим, в окремих кімнатах.

Таку заяву артистка зробила під час прямого ефіру в Instagram з Віталієм Козловським.

Оля Полякова з чоловіком kanalukraina.tv

Так, за словами знаменитості, вона не виносить гучне хропіння чоловіка.

"Як можна не спати з чоловіком? Послухайте, спати й висипатися – це дві різні речі. Я ненавиджу, коли він хропить. Це як грім здригається. Ми не спимо в одній кімнаті, і це нормально. А як можна спати з людиною, яка як паровоз хропить? Це дуже гігієнічно й добре для сну", – каже Полякова.

Оля Полякова з чоловіком apostrophe.ua

"У всіх дворян була жіноча й чоловіча спальня, у королів було жіноче й чоловіче крило. Люди ходили красиво один до одного, радували один одного, розходилися по кімнатах і нормально висипалися. А бухтіти під одну ковдру – це не зовсім добре", – додала співачка.

Оля Полякова з чоловіком segodnya.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова розповіла, як карантин вдарить по українській культурі.