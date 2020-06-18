Полякова зізналась, за яких умов готова виконувати пісні Лободи

люди 11:34, 18.06.2020

Українська співачка Ольга Полякова готова виконувати пісні своєї колеги Світлани Лободи лише за подвійний гонорар.

Таку незвичну заяву вона зробила у програмі "Екзамен", ведучою якої є Маша Єфросиніна.

На провокаційне питання про те, чи погодиться Полякова заспівати репертуар Лободи за подвійний гонорар, та заявила, що запропонує ще один свій виступ на таких умовах.

Instagram Ольги Полякової

Однак, подумавши, вона зауважила: "Справа в тому, що після карантину я так стримувалась, що, мабуть, я б і заспівала. А чого ні. Це ж не переспати! Це пісню заспівати".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Квартал 95" висміяв співачку Олю Полякову за те, що вона вирішила на карантині заробляти відеопривітаннями.

Також Маша Єфросиніна зізналася, що її "кинула" Полякова, внаслідок чого вона втратила гроші.

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