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Полякова влаштувала скандал через повторно скасований концерт

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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Концерт Олі Полякової в Білій Церкві повторно скасували

Концерт Олі Полякової в Білій Церкві повторно скасували. LifeGid

Співачка Оля Полякова заявила, що її концерт у Білій Церкві 12-го вересня, який спершу скасували через карантин, а пізніше підтвердили його проведення, знову заборонили проводити.

Про це написала артистка на своїй сторінці в Instagram. За її словами, організатори заходу дотрималися всіх правил безпеки відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я. Проте міська адміністрація Білої Церкви ухвалила рішення провести концерт після завершення карантину.

"Ніби на цьому концерті я змушу всіх один на одного кашляти і чхати. Скасовувати, потім дозволяти, потім знову скасовувати. Усе це здається дивним, не викликає довіри, дратує глядачів і розоряє організаторів", – обурилася Полякова.

Співачка також наголосила про ризик заразитися коронавірусом у громадському транспорті чи чергах. За її словами, відвідувати концерт – це добровільне рішення, на відміну від щоденних поїздок в автобусі.

Полякова заявила, що її концерт у Білій Церкві знову скасували.

Полякова заявила, що її концерт у Білій Церкві знову скасували. Instagram Олі Полякової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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