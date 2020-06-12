Полякова в маленькому бікіні закликала мандрувати Україною, Фото

Українська співачка Оля Полякова опублікувала фото в бікіні і закликала шанувальників взяти участь у флешмобі, покликаному популяризувати подорожі Україною.

Про це зірка написала у Instagram і поділилася власним досвідом мандрівок батьківщиною.

На фото Оля позує на яхті, демонструючи розкішні форми.

Оля Полякова Instagram Олі Полякової

"Друзі, в цьому році всі ми стали учасниками челенджу #МандруйУкраїною. Допоможім один одному отримати максимум задоволення від подорожей нашою країною. Якщо у вас є улюблені місця в Україні, які надихають – поділіться ними! Просто поставте хештег #МандруйУкраїною, потрібну геолокацію в будь-який соцмережі і порекомендуйте своїм друзям, що саме варто побачити, де побувати! Це може бути текст, фото або відео – головне відкрийте України, яку ви любите, для всіх! Моє улюблене місце – в околицях Одеси, на узбережжі Чорного моря", – поділилася Полякова.

Також співачка докладно розповіла, чому до душі їй припав саме цей мальовничий куточок України.

"Скільки разів я була в Одесі з концертами і ніколи не бачила це місто таким, про яке дізналася пару років назад. Я встигла покататися на кареті, подивитися історичні місця, відвідати розкішні екскурсії "Одеса бандитська", "Одеса єврейська", "Одеса контрабандистська". Це якась бомба. Встигла навіть покататися на яхті і зрозуміла, що виявляється в Одесі можна купатися в абсолютно чистому, блакитному, теплому морі. В цьому прекрасному місті абсолютно неймовірні ресторани і готелі. Морська кухня стала просто чудовою: риба в вогні, рапани, мідії, ікра щуки, камбала, бички, ставрида, риба-голка ... Що говорити, якщо я вперше побачила одеський Оперний театр. Коротше, Одеса для мене відкрилася, з іншого боку", – зазначила Оля.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 15-річна донька Олі Полякової показала фігуру в бікіні.

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