"Полякова так пристрасно дивилася": учасник "Х-фактор" вразив мережу виконанням пісні відомого репера

Роман Зануда із Запоріжжя вразив мережу своїм виконанням пісні репера Басти "Сансара" в ефірі шоу "Х-Фактор".

Суддям сподобався виступ хлопця і він отримав чотири "так". Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу.

Скріншот із відео

Зануда є держслужбовцем і ніколи професійно не займався вокалом. Незважаючи на це, йому вдалося підкорити глядачів і зіркове журі.

"Я б слухала пісні у виконанні цього хлопця", "Красень! Тембр шикарний, сексуальний", "Дуже круте виконання! Браво!", "Голос цікавий, круто!", "Переможець цього сезону", "Несподівано! Дуже гарний голос" , "Молодець! Чудово заспівав", "Полякова так пристрасно дивилася", – пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в суботу, 28 вересня, в ефірі телеканалу СТБ відбувся третій випуск 10 сезону вокального шоу "Х-Фактор", у якому музиканти пробували вразити зіркових суддів співочими талантами.

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