Полякова про виступ із Кіркоровим у Дубаї: це, виявляється, "зрада", а сам Філіп – ворог України

Українська співачка Оля Полякова, яка виступила на одній сцені з Філіпом Кіркоровим в Дубаї, заявила, що ніякої "зради" в цьому не бачить.

Так, за словами артистки, вона не вважає свого друга й колегу по цеху ворогом України, а про спільний концерт з ним домовилася ще в січні 2020 року. Полякова також зазначила, що всі негативні висловлювання про її виступі з Кіркоровим, на її думку, "роздуті" тими людьми, яким подібний "хайп" на новинах "може бути дуже потрібен". Про це співачка повідомила на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Ось я приїхала з еміратщіни й дивлюся, розводять тут черговий срач. Це вже просто смішно. Бачте, комусь не сподобалося те, що я виступила в Арабських Еміратах на спільному концерті з Філіпом Кіркоровим. Річ у тім, це, виявляється, "зрада", а сам Філіп, виявляється, ворог України. Я, звичайно, могла б віднести весь цей хейт до загального стресу і карантину, який сильно впливає на психіку, і без того пригнічену виборами, пандемією. Не звертати уваги на політично стурбованих і просто хворих на голову, але мені ось що стало особливо цікаво. У січні я гастролювала в США і Канаді. Ми зустрілися з Філіпом в Маямі, де він, до речі, і запропонував мені виступити з ним разом в Еміратах. Навесні, під час локдауна, ми з Філіпом вийшли в прямий ефір мого онлайн-шоу "ПоляВидение" і теж – ні слова кривого, все нормально, ніяких проблем. А тут щось пішло не так?! Може так комусь дуже потрібно?" – заявила Полякова.

Вона також додала, що давно відмовилася від виступів в Росії, тому не вважає себе "зрадницею народу". Крім того, з самим Кіркоровим "нічого не обговорює" і в політику не лізе.

"Дубаї. Нагадайте мені, будь ласка, де в Росії знаходиться це місто, щоб щось писати про "зраду" і про мою позицію, що вона там якось змінилася? А вона у мене чітка і конкретна: я буду виступати там, де хочу і з ким хочу, і вважаю за можливе для себе! В Росії я не виступаю. У Дубаї я виступаю. Якщо ця позиція не збігається з вашою, то це ваші проблеми... Так, я хочу, щоб нам повернули наші землі, вивели військових, повернули кордони. Я прийняла для себе рішення, що хочу працювати в Україні, що не виступатиму на території Росії. Але це мої особисті рішення. І я не буду це обговорювати ні з Кіркоровим, ні з вами. Я буду сама вирішувати це", – поділилася співачка.

Полякова зазначила, що фестиваль, на якому вона заспівала з Кіркоровим, "ніякого відношення ні до яких державних російських свят єдності тощо" не має. А хейт у свою сторону зв'язала з тим, що вона "стала занадто голосно говорити про те, що держава вбиває музичний бізнес".

"Що ж виходить? Народний артист України Філіп Кіркоров раптом різко став ворогом і тому виступати з ним на одній сцені в ОАЕ для туристів українській артистці не можна інакше – проклянуть? А що ж можна? Виступати в Білій Церкві – не можна. Виступати в Харкові – не можна. Виступати в Києві в Палаці спорту – не можна. у Дубаї – теж не можна! Вам не здається, що якось все це відбувається одночасно і що повинен бути якась взаємозв'язок між цими "не можна"? Можливо він в тому, що українська артистка Оля Полякова стала занадто голосно говорити про те, що держава вбиває музичний бізнес? Що нічого не зроблено, щоб захистити нашу діяльність і наших колег... Але я про це говорю і буду говорити! Все, що ви там навирішувати – це ні про що. Для замилювання очей. Просто топ артисти цього не говорять, вони витримають, а всі, хто поменше – їх ніхто не почує. І, звичайно, треба таку артистку трохи попустити й поставити на звичне місце українського артиста – на місце клоуна, який потрібен тільки на виборах, щоб поагітувати за кандидатів. І найкращий спосіб це зробити – це розвести срач на улюблену зрадофільскую тему. Але це не той випадок і так вже не буде. І, до речі, це я ще не голосно говорю", – підсумувала Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк відреагував на скандал навколо спільного виступу Олі Полякової та Філіпа Кіркорова в Дубаї. Так, зірки давали концерт в День народної єдності РФ.