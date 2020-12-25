Полякова про вибір подарунків дітям на Новий рік: 'У мене немає на це часу'

Українська співачка Оля Полякова зізналася, що має власний підхід до подарунків на Новий рік для своїх дітей.

Так, у "Новорічній ночі на каналі "Україна" знаменитість заявила, що в неї немає часу на вибір подарунків дітям на новорічні свята. Крім того, артистка зізналася, що зовсім не любить це робити.

"Даю гроші, а хтось там вже купує. У мене немає на це часу і, якщо чесно, я не дуже люблю це все вибирати", – повідомила зірка.

У Полякової є свій метод, який допомагає заробити дітям подарунки на Новий рік.

"Мені більше подобається така схема: мої діти щось хочуть, замовляють і щось роблять для того, щоб це отримати: грають на піаніно або читають книги. У мене є окремі списки – скільки книг повинна прочитати кожна і які саме, щоб отримати бажаний подарунок, і тоді я це купую", – заявила артистка.

Сама ж Полякова зізналася, чого хоче на новорічні свята. Вона мріє полетіти на Мальдіви на приватному літаку, але за словами артистки, коронавірус зруйнував усі її плани.

Варто відзначити, що Полякова виховує двох дітей у шлюбі з підприємцем і продюсером зірки Вадимом: 15-річну Марію і 9-річну Алісу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше були опубліковані приблизні суми доходів українських знаменитостей за концерти на Новий рік.