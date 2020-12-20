Полякова про вибір Мішиної на "Холостячці": нічому тебе життя не вчить

Obozrevatel Люди 13:25, 20.12.2020 Оновлено: 13:32, 20.12.2020

Українська співачка Оля Полякова розкритикувала вибір Ксенії Мішиної на шоу "Холостячка".

Знаменитість в Instagram-stories висловила свою думку щодо фіналу реаліті. Так, артистка розповіла, що не згодна з вибором "Холостячки" на шоу і повідомила, що нічому її життя не вчить.

"Дорогі мої, подивилася "Холостячку". Що хочу сказати: Ну ти, Мішина, і ... Не можна так, звичайно, про людей. Нічому тебе життя не вчить. Такого пацана проїхала. Мабуть, подобаються тобі американські гірки. Ну що, катайся", – повідомила у фотоблозі співачка.

До речі, не згодні з вибором Мішиної на шоу "Холостячка" на користь Олександра Еллерта і користувачі мережі. Вони залишили в соцмережах безліч негативних коментарів, зокрема на сторінці в Instagram обранця акторки.

Зі свого боку Мішина відповіла всім хейтерам свого обранця і повідомила, що їй було боляче читати велику кількість образливих повідомлень. Зірка пояснила, що вона вчинила так, як веліло їй серце.

Варто відзначити, що в останньому випуску проєкту "Холостячка" Мішина вибрала Олександра Еллерта, 34-річного ведучого і гумориста. А ось з учасником Олексієм Тригубенком, який також боровся за серце акторки у фіналі, довелося попрощатися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили вирізану сцену особистої бесіди Ксенії Мішиної з донькою Олександра Еллерта на шоу "Холостячка".

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Зеленський назвав умови для зміни Конституції

Україна вперше в історії виграла чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Шахраї крадуть мобільні номери українців і спустошують банківські картки: під загрозою 80% населення

На Харківщині загинув 11-річний хлопчик: катався на санках і вдарився головою

Військовий оркестр США заспівав "Щедрик" і побажав Україні "миру і радості". Відео