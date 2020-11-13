Полякова – про "пригнічення" артистів: немає законів, які забороняють гастролі та спілкування з артистами з країни, що "ворогує"

Українська співачка Оля Полякова поскаржилася на те, що в сучасному світі часто пригнічують популярних артистів.

За її словами, професійна діяльність зірок повинна бути обумовлена законодавством. Про це вона заявила в ток-шоу "Ми всі українці" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми не повинні, не порушуючи законів, бути засудженими! У нас немає закону, за яким артистам не можна десь гастролювати. У нас немає законів про те, що артистам не можна спілкуватися з артистами іншої країни, що "ворогує". Ми не порушуємо закони, тому що держава не відрегулювала професійну діяльність і не сказала нам що можна, а що не можна. Ми повинні працювати весь час озираючись, а наша робота повинна бути обумовлена законами, а не думкою ботів з інтернету", – повідомила виконавиця.

Оля Полякова поскаржилася на те, що в сучасному світі часто пригнічують популярних артистів Fin-Journal

Також співачка вважає, що артисти не зобов'язані виправдовуватися за ті дії, які вони не порушують.

"У нас занадто все політизоване. Ми, якщо чесно, всі трохи зійшли з розуму, тому часто артистів звинувачують в тому, що вони вважають себе "богами світу". Але вибір тієї чи іншої позиції це, перш за все, вибір людини. Все залежить від людей. Люди різні, точно так само і артисти. У всіх різне сприйняття цього життя. Якщо артисти не порушують закон, то вони мають право говорити. Я можу голосно висловлювати свою позицію. У мене для цього є сміливість і потреба озвучити її. А у інших немає цієї потреби, але ми ж не будемо засуджувати їх", – додала Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова, яка виступила на одній сцені з Філіпом Кіркоровим в Дубаї, заявила, що ніякої "зради" в цьому не бачить.