Полякова – про "пригнічення" артистів: немає законів, які забороняють гастролі та спілкування з артистами з країни, що "ворогує"

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Полякова – про 'пригнічення' артистів: немає законів, які забороняють гастролі та спілкування з артистами з країни, що 'ворогує'

Українська співачка Оля Полякова поскаржилася на те, що в сучасному світі часто пригнічують популярних артистів.

За її словами, професійна діяльність зірок повинна бути обумовлена законодавством. Про це вона заявила в ток-шоу "Ми всі українці" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми не повинні, не порушуючи законів, бути засудженими! У нас немає закону, за яким артистам не можна десь гастролювати. У нас немає законів про те, що артистам не можна спілкуватися з артистами іншої країни, що "ворогує". Ми не порушуємо закони, тому що держава не відрегулювала професійну діяльність і не сказала нам що можна, а що не можна. Ми повинні працювати весь час озираючись, а наша робота повинна бути обумовлена законами, а не думкою ботів з інтернету", – повідомила виконавиця.

Оля Полякова поскаржилася на те, що в сучасному світі часто пригнічують популярних артистів

Також співачка вважає, що артисти не зобов'язані виправдовуватися за ті дії, які вони не порушують.

"У нас занадто все політизоване. Ми, якщо чесно, всі трохи зійшли з розуму, тому часто артистів звинувачують в тому, що вони вважають себе "богами світу". Але вибір тієї чи іншої позиції це, перш за все, вибір людини. Все залежить від людей. Люди різні, точно так само і артисти. У всіх різне сприйняття цього життя. Якщо артисти не порушують закон, то вони мають право говорити. Я можу голосно висловлювати свою позицію. У мене для цього є сміливість і потреба озвучити її. А у інших немає цієї потреби, але ми ж не будемо засуджувати їх", – додала Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова, яка виступила на одній сцені з Філіпом Кіркоровим в Дубаї, заявила, що ніякої "зради" в цьому не бачить.

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