Полякова про наслідки концерту в Харкові: галас пов'язаний з передвиборчим ср*чем
Концерт співачки відбувся до Дня вчителя 3 жовтня, на ньому були присутні близько 2 тис. осіб
Міністр охорони здоров'я розкритикував концерт української зірки і недбалість місцевої влади
Артистка висловилася про інцидент і порадила "закрити метро"
Українська співачка Оля Полякова прокоментувала свій виступ у Харкові 3 жовтня, де зібралося кілька тисяч осіб. Вона заявила, що галас виник через "передвиборчий ср*ч" і порадила "спочатку закрити метро, а потім забороняти концерти".
Ймовірно, на її думку, громадським транспортом щодня користується величезна кількість людей, і коронавірусом там заразитися значно простіше, ніж на схожих заходах. Про це Полякова висловилася на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Усіх, хто хвилюється, що щодо мене відкрили кримінальне провадження за харківський концерт до Дня вчителя, я хочу заспокоїти. Дивіться, я вдома, в халаті, мені нічого не загрожує. Звичайно, хочу сказати, що сьогодні весь шум про заходи і концерти пов'язаний безпосередньо з передвиборчим ср*чем", – висловилася Полякова.
Також вона додала, що перш, ніж обговорювати, порушила вона карантинні обмеження чи ні, варто "закрити метро", а поки цього не сталося, артистка порадила всім самостійно стежити за своїм здоров'ям.
"Все це можна обговорювати тільки тоді, коли закриють метро, яке щодня відвідує стільки людей, що мені стільки і за рік не зібрати. Тому, дорогі мої, бережіть себе, не цілуйтеся, носіть маски", – зазначила зірка.
Нагадаємо, після концерту Полякової в поліції Харківської області відкрили провадження за фактом порушення карантинних вимог. Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив з критикою органів місцевого самоврядування, які в період спалаху СOVID-19, змагаючись у передвиборчих перегонах, дозволяють проводити в регіонах масові заходи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Полякова обурилася, що її концерт 1 вересня в Білій Церкві скасували, а тоді в Києві виступав російський співак Jony без дотримання правил безпеки.
Артистку підтримала Alyona Alyona і записала відеозвернення до влади, в якому попросила створити план виходу з кризи для музичної індустрії.
3 вересня українські зірки шоу-бізнесу вийшли на протест під стіни Кабміну. Вони виступили проти вибіркового карантину і дискримінації організаторів концертів.