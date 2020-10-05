Полякова про наслідки концерту в Харкові: галас пов'язаний з передвиборчим ср*чем

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала свій виступ у Харкові 3 жовтня, де зібралося кілька тисяч осіб. Вона заявила, що галас виник через "передвиборчий ср*ч" і порадила "спочатку закрити метро, ​​а потім забороняти концерти".

Ймовірно, на її думку, громадським транспортом щодня користується величезна кількість людей, і коронавірусом там заразитися значно простіше, ніж на схожих заходах. Про це Полякова висловилася на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Усіх, хто хвилюється, що щодо мене відкрили кримінальне провадження за харківський концерт до Дня вчителя, я хочу заспокоїти. Дивіться, я вдома, в халаті, мені нічого не загрожує. Звичайно, хочу сказати, що сьогодні весь шум про заходи і концерти пов'язаний безпосередньо з передвиборчим ср*чем", – висловилася Полякова.

Також вона додала, що перш, ніж обговорювати, порушила вона карантинні обмеження чи ні, варто "закрити метро", а поки цього не сталося, артистка порадила всім самостійно стежити за своїм здоров'ям.

"Все це можна обговорювати тільки тоді, коли закриють метро, яке щодня відвідує стільки людей, що мені стільки і за рік не зібрати. Тому, дорогі мої, бережіть себе, не цілуйтеся, носіть маски", – зазначила зірка.

Нагадаємо, після концерту Полякової в поліції Харківської області відкрили провадження за фактом порушення карантинних вимог. Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив з критикою органів місцевого самоврядування, які в період спалаху СOVID-19, змагаючись у передвиборчих перегонах, дозволяють проводити в регіонах масові заходи.

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