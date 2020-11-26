Полякова "пригрозила" владі через карантин скаргами в багатомільйонних акаунтах

Українська співачка Оля Полякова поскаржилася на економічні проблеми через карантин і "пригрозила" владі тим, що лідери думок можуть "почати скаржитися" своїй багатомільйонній аудиторії.

Про ситуацію в українському шоу-бізнесі через пандемію коронавірусу артистка розповіла в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу". Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 26 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Полякова розповіла, що вона працює як ФОП. Ведуча запитала в неї, чи готова підприємниця платити податки наперед, щоби підтримати економіку.

"Нам жити нема за що!.. У мене вже музиканти пішли працювати в Glovo, у мене танцюристи пішли працювати в доставку, у таксисти... Ми вже пів року не заробляємо. Ті концерти, які я відпрацювала, я вже віддала", – відповіла артистка.

Вона додала, що люди із шоу-бізнесу – це лідери думок.

"І нас не підтримувати, на нас не звертати уваги... Ви хочете, щоб ми зі своїх прекрасних акаунтів у 2, 3, 4, 8 мільйонів фоловерів почали скаржитися?

Ну, тобто ми готові насправді підтримувати державу теж, ми готові потерпіти, ми готові на це. Але ми хочемо, щоб із нами хоча б вели діалог", – обурилася співачка.

За її словами, в уряді потрібно створити ініціативні групи, оскільки "Міністерство культури взагалі не розуміє, чим живе музичний бізнес".

Додамо, що під час програми Полякова назвала допомогу ФОПам у 8 тисяч гривень смішною. Вона пояснила, що шоу-бізнес дуже дорогий і артистам потрібно платити зарплати своїм співробітникам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Полякова і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко влаштували бурхливу сварку в прямому ефірі на ТБ через карантин в Україні.