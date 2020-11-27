Полякова: повний локдаун в українському шоу-бізнесі вже давно – концертів немає і не передбачаються

Співачка Ольга Полякова заявила, що український шоу-бізнес страждає від карантинних обмежень. Так, за словами артистки, повний локдаун в країні "знищить артистів".

Про це знаменитість повідомила в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1". Полякова також зазначила, що зрозуміла для себе: доля артистів під час пандемії коронавірусу нікого не хвилює (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Для музичного бізнесу страшні й карантин, і локдаун. І я навіть не знаю, що страшніше. Карантин вже у нас давно, ми вже до нього просто звикли. А повний локдаун в нашому бізнесі теж вже давно: концертів у нас немає і не передбачаються. За цей час я просто зрозуміла, що ми нікому не потрібні. І порятунок країни... "Порятунок тих, хто "тоне" – залежить від них ж самого. Тому я, чесно кажучи, вже втомилася "шашкою махати". Пів року тому я говорила у вашій студії, що музичний бізнес дуже сильно вразливий, що це не тільки зірки, а тисячі музикантів, артистів. Що до цієї музичної сфери потрібен особливий підхід. Але нас ніхто не чує, про нас ніхто не думає. і те, що у нас зовсім немає роботи й не буде в найближчий рік – це нікого не хвилює", – заявила Полякова.

Ольга Полякова Instagram Ольги Полякової

Попри це, співачка впевнена, що українці стійко витримають всі проблеми.

"Звичайно, важко всім, але українці мають серйозний, потужний імунітет проти будь-яких потрясінь. Ми підприємливі, сильні, спритні – і ми виживемо", – підсумувала вона.

Як писав OBOZREVATEL, під час ефіру Оля Полякова також поскаржилася на економічні проблеми через карантин і "пригрозила" владі тим, що лідери думок можуть "почати скаржитися" своїй багатомільйонній аудиторії.