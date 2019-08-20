Полякова потролила Бузову через новий кліп: у мережі ажіотаж

Українська поп-діва Оля Полякова потролила російську співачку Ольгу Бузову, яка нещодавно опинилася в центрі скандалу з блокадниками.

На своїй сторінці в Instagram зірка викрила колегу по цеху в плагіаті. Зокрема, вона зауважила явні ознаки подібності між її кліпом "Королева ночі" і новим роликом Бузової на пісню "Лайкер".

Полякова потролила Бузову

"Приємно бути цитованим живим класиком", – написала Полякова, показавши фото з порівнянням.

"Королева ночі" Полякова - "Лайкер" Бузова instagram / polyakovamusic

Думки шанувальників співачки з цього приводу розділилися. Деякі помітили, що образ 90-х нині став дуже поширеним, тому ніякого плагіату немає. Інша частина користувачів була солідарна з Поляковою.

Бузова vs Полякова - кадри з кліпів instagram / polyakovamusic

"Полякова, що мало у кого такі ж кліпи, одяг і т.д., може тільки ви в 90-х були", "Ну це ви вже замахнулися, від 90-х зараз всі беруть максимум, модно ж. У такому випадку, ви вкрали образ Алєгрової", "Ніякого плагіату, цей кліп стане в сотні разів популярнішим за ваш", "Без образ, звичайно, а Бузова взагалі знає, що у нас є Полякова? Хоч у Полякової голос потужний, але Бузова явно популярніше не тільки в Росії", – відреагувала перша частина шанувальників.

Полякова викрила Бузову в плагіаті instagram / polyakovamusic

"Тільки її пісню почула, про вас подумала, дуже схоже. Напевно, прийшов час тепер не у Заходу стиль красти, а в українських артистів", "Бузова, як зазвичай", "І пісня у вашому репертуарі", "А я відразу сказала , що пісня в стилі Полякової! Нефіг косити під Корольову ночі", – відповіла друга частина шанувальників.

Кліп Олі Полякової на пісню "Королева ночі":

Кліп Ольги Бузової на пісню "Лайкер"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Полякова вже звинувачувала в плагіаті на її кліп "Королева ночі" співачку Світлану Лободу.

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