Полякова потрапила в скандал через концерт у Києві

Українська співачка Оля Полякова повідомила, що 23 жовтня в Києві відбудеться її великий концерт. Проте фанати негативно відреагували на новину, відзначивши, що подібні заходи –неприйнятні під час карантину.

Про подію артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram. За її словами, дозвіл на концерт є, тому він обов'язково відбудеться.

"Концерт пройде з дотриманням усіх заходів безпеки. Я зробила повторний тест, зі мною все добре, і зараз я набираюся сил, щоб запалити з вами не по-дитячому! Дуже вас прошу: надягайте маску, використовуйте антисептик, дотримуйтеся дистанції", – наголосила Полякова.

Проте шанувальники артистки не зраділи такій новині. Користувачі також відзначили, що не розуміють, чому подібні заходи дозволять проводити, а навчання в школах і університетах здебільшого проходить дистанційно.

"Просто прикро, що на навчання ми не ходимо, ну за те подібні концерти влаштовують", "І після концерту Київ у червону зону!", "Яка може бути дистанція в Палаці спорту? З концерту повернуться тисячі заражених людей!" – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Полякова вже потрапляла в скандал через свій концерт у Харкові. Після заходу в поліції Харківської області відкрили провадження за фактом порушення карантинних вимог.

Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив з критикою органів місцевого самоврядування, які в період спалаху СOVID-19, змагаючись у передвиборчих перегонах, дозволяють проводити в регіонах масові заходи.