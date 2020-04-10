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10 квітня • оновлено в 18:16
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Полякова поскаржилася Сєдоковій на карантин з дітьми

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Українська співачка Оля Полякова поскаржилася співачці Анні Сєдоковій на карантин з дітьми.

Так, про те, як проходить її самоізоляція знаменитість розповіла під час прямого ефіру в Instagram. Відео було опубліковано на YouTube-каналі Полякової (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Оля Полякова та Анна Сєдокова

Оля Полякова та Анна Сєдокова

"Ми закриті в чотирьох стінах з купою дітей. Так ми взагалі повинні напиватися й валятися під столом", – заявила Полякова.

Оля Полякова та Анна Сєдокова

Оля Полякова та Анна Сєдокова

кадр з відео

Крім того, артистка поділилася і проблемами з 15-річною донькою Машею. Співачка заявила, що покарала дівчинку за те, що вона втекла з дому.

"Вона закрилася нагорі, тому що вона вчора втекла з дому десь на квадроциклі та обізвала маму поганим словом. Тому я забрала у неї всі гаджети і закрила її в кімнаті. І вона там сидить", – розповіла зірка.

Оля Полякова з донькою Машею

Оля Полякова з донькою Машею

Instagram @polyakovamusic

У свою чергу Сєдокова також поскаржилася на поведінку 15-річної дочки Аліни:

"Я якось приходжу додому, а вона з подружкою за пляшкою сидить".

Анна Сєдокова з донькою Аліною

Анна Сєдокова з донькою Аліною

Instagram @annasedokova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова зізналася, що її мама Світлана, яка зараз проживає в Москві, боїться виходити з дому, щоб не заразитися коронавірусом.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Оля Полякова Анна Сєдокова
Місце
Україна
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Говорящие вагины
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Cachko Elena
Cachko Elena
какие маманьки такие и детки...
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