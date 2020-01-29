"Вау, сексі": Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу

Популярна українська співачка Ольга Полякова викликала ажіотаж в мережі гарячими знімками з відпочинку.
Так, на них зірка позувала на пляжі у відвертому чорному купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Оля Полякова
Фото: instagram/polyakovamusic
"1 чи 2 фото?" – поцікавилася Полякова у шанувальників.
Оля Полякова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/polyakovamusic
Оля Полякова у відвертому купальнику
Фото: instagram/polyakovamusic
Зазначимо, що користувачі прийшли в захват від фігури співачки та засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Ольги Полякової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Оля Полякова в пікантній фотосесії
Фото: instagram/polyakovamusic
Оля Полякова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/polyakovamusic
Оля Полякова у відвертому купальнику
Фото: instagram/polyakovamusic
Спокуслива Оля Полякова
Фото: instagram/polyakovamusic
Оля Полякова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/polyakovamusic
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото, використавши популярний в мережі додаток.
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