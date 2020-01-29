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29 січня • оновлено в 11:26
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"Вау, сексі": Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу

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Популярна українська співачка Ольга Полякова викликала ажіотаж в мережі гарячими знімками з відпочинку.

Так, на них зірка позувала на пляжі у відвертому чорному купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Оля Полякова

Оля Полякова

Фото: instagram/polyakovamusic

"1 чи 2 фото?" – поцікавилася Полякова у шанувальників.

Оля Полякова сексуально позує на камеру

Оля Полякова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова у відвертому купальнику

Оля Полякова у відвертому купальнику

Фото: instagram/polyakovamusic

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Зазначимо, що користувачі прийшли в захват від фігури співачки та засипали її компліментами.

"Вау, сексі": Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу
"Вау, сексі": Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу
"Вау, сексі": Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу
"Вау, сексі": Полякова підірвала мережу спекотними фото з пляжу

Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Ольги Полякової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Оля Полякова в пікантній фотосесії

Оля Полякова в пікантній фотосесії

Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова продемонструвала "п'яту точку"

Оля Полякова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова у відвертому купальнику

Оля Полякова у відвертому купальнику

Фото: instagram/polyakovamusic

Спокуслива Оля Полякова

Спокуслива Оля Полякова

Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова сексуально позує на камеру

Оля Полякова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/polyakovamusic

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото, використавши популярний в мережі додаток.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Оля Полякова
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