Полякова і Степанов влаштували скандал у прямому ефірі через концерт у Харкові. Відео

Українська співачка Оля Полякова, яка 3 жовтня виступила з концертом до Дня вчителя в Харкові, влаштувала скандал із міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим. Вона вказала, що інформація про зростання захворюваності коронавірусів у регіоні після її заходу, яку раніше озвучував міністр, є брехнею.

Співачка вимагала від Степанова визнати, що він, коментуючи публічно її концерт, помилився, і кількість заражених COVID-19 у Харківській області з того часу зменшилася. Про це йшлося в прямому ефірі каналу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви серйозно вважаєте, що збільшення захворюваності відбулося через мій концерт? Щодня сотні тисяч людей їздять у метро, де не надягають маски. Почала поширюватися інформація про те, що концерт Полякової в Харкові викликав спалах COVID-19. Так ось, спалаху через мій виступ не було, і я хочу, щоб ви це визнали. Якщо ви, пане міністре помилилися, – скажіть це зараз. Я вас зрозумію, так буває. У вас же складна, нервова робота. Але миритися з передвиборчими маніпуляціями, в яких мене і моє ім'я використовують, я не буду", – висловилася Полякова.

Полякова вступила в словесну перепалку зі Степановим. YouTube

Артистка наголосила, що використання імені в негативному ключі завдає їй репутаційних втрат. За словами Полякової, захід, що відбувся в Харкові – не її концерт, а свято, яке організувала мерія міста. Вона також вказала, що інформація про те, що на неї заведено кримінальну справу – фейк.

Степанов, зі свого боку, відповів Поляковій, що його претензії були адресовані не особисто їй, а організаторам концерту і владі Харкова.

Степанов і Полякова посперечалися в прямому ефірі. YouTube

"Ім'я артиста неважливо. Будь-який концерт із великою кількістю відвідувачів впливає на зростання захворюваності. І це аксіома, це навіть не теорема, яку треба довести. Я не розумію, про що ми з вами сперечаємося, і що ви хочете довести? Чи погіршив ситуацію концерт, у якому ви брали участь, – погіршив", – відповів міністр.

Нагадаємо, після концерту Полякової 3 жовтня в поліції Харківської області відкрили провадження за фактом порушення карантинних вимог. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив із критикою органів місцевого самоврядування, які в період спалаху СOVID-19, змагаючись у передвиборчих перегонах, дозволяють проводити в регіонах масові заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Оля Полякова прокоментувала галас, який виник через її концерт у Харкові. Вона заявила, що настільки запеклі обговорення розгорілися через "передвиборчий ср*ч у країні".