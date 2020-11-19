Полякова і Ляшко влаштували скандал на ТБ: співачка назвала дії влади "бездумними" та зажадала компенсації

Відома співачка Оля Полякова та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко влаштували бурхливу словесну перепалку в прямому ефірі на ТБ через карантинні обмеження в Україні.

Так, на думку Полякової, посилення карантину в країні ставить під загрозу існування деяких видів діяльності, зокрема й музичної інтудстрії. Про це йшлося в ток-шоу на каналі "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Співачка зазначила, що представники влади повинні провести серйозний діалог із ініціативною групою, яка представляє інтерес українського шоу-бізнесу.

Полякова і Ляшко влаштували перепалку на ТБ. Скриншот трансляції

"Те, як ви там кулуарно ухвалюєте рішення, і вважаєте це досягненнями – це смішно... Що ви можете запропонувати нам – артистам, музикантам, авторам – щоб ми знову запаслися терпінням і закрили очі на бездумну політику стосовно себе? Скажіть: давайте зустрінемося, обговоримо все ініціативною групою. Ми вже зустрічалися у вересні – і нічого. Тільки хейт, звинувачення, скандали тощо. Якщо локдаун – то давайте компенсації, або хоча б розуміння, як ми вийдемо з кризи і компенсуємо втрати", – заявила Полякова.

У відповідь Ляшко нагадав, що зустрічався зі співачкою в Міністерстві культури і обговорював можливі проблеми через карантин. До того ж, за його словами, артистам тоді пішли назустріч.

Ляшко дав відповідь Поляковій щодо посилення карантину в країні. Скриншот трансляції

"Ми пішли назустріч вам... Ми ухвалили рішення про 50% заповнюваності залів, про те, що ви особисто, виступаючи на сцені, будете просити всіх глядачів надягати маску, дотримуватися дистанції... Після цього через два тижні був концерт у Харкові й почалася ця ситуація..." – підкреслив головний санлікар.

Зі свого боку, Полякова зазначила, що не контролювала ситуацію з концертом у Харкові.

"Це був не мій концерт... Це маніпуляція і висмикування. Вічно у вас у політиків одне і те ж... На що артисти повинні жити?" – обурилася вона.

Полякова обговорила посилення карантину з Ляшком. Скриншот трансляції

"Економіка – це міністр фінансів. Культура – це Міністерство культури. Я – за здоров'я відповідаю. Концерти – це масове скупчення людей, де можлива потенційна небезпека інфікування. Тому я за обмеження масових заходів. Питання компенсацій – для цього, вибачте, є профільні міністерства", – підсумував Ляшко.

Нагадаємо, Полякова потрапила в скандал через свій концерт у Харкові, який відбувся в жовтні 2020. Після заходу в поліції Харківської області відкрили провадження за фактом порушення карантинних вимог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Полякова влаштувала скандал на телебаченні з міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим. Інцидент трапився через концерт артистки в Харкові, після якого нібито зросла захворюваність на коронавірус у регіоні. Співачка зажадала від Степанова визнати, що він помилився, і кількість заражених COVID-19 у Харківській області з того моменту зменшилася.