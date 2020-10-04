Полякова дала концерт у Харкові в розпал пандемії: поліція відкрила провадження. Фото

Популярна співачка Ольга Полякова 3 жовтня дала великий концерт з нагоди Дня вчителя у Новобаварському районі Харкова. Він зібрав тисячі глядачів, на якому не всі дотримувалися соціальної дистанції.

Масовий захід провели незважаючи на те, що останній тиждень регіон перебуває у лідерах за кількістю нових випадків коронавірусу. Фото з дійства, яке перегукувалося з передвиборчою кампанією Геннадія Кернеса, опублікували у Facebook-спільноті "Новобаварський район, м. Харків" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як відомо, 30 вересня на Харківщині зафіксували найбільшу з початку пандемії кількість заражених COVID-19 за добу – 546 осіб, через що обласний центр опинився у помаранчевій зоні карантину. Однак це не стало на заваді Олі Поляковій виступити з грандіозним концертом.

Захід для харків’ян був безкоштовний, він відбувся на стадіоні Дитячої юнацької спортивної школи №5 у розпал передвиборчої кампанії за підтримки мера Харкова Геннадія Кернеса.

На опублікованих у мережі фото й відео видно, що стадіон був переповнений. Глядачі не дотримувалися соціальної дистанції й навіть маски одягали одиниці: попри те, що на вході їх теж роздавали людям безкоштовно, а сама Полякова закликала дотримуватися карантинних обмежень зі сцени.

Місцеві ЗМІ підкреслюють, що на концерт поп-співачки прийшли сім'ями, серед слухачів було безліч дітей. Загалом захід тривав 1,5 години.

Водночас у поліції Харківської області відкрили провадження за фактом порушення карантинних вимог під час концерту до Дня вчителя за участю співачки Олі Полякової, на якому вона виступила від імені "команди Кернеса".

За даними відділу комунікації ГУНП на Харківщині, попри карантин, на стадіоні по Профспілковому бульварі відбувся концерт, який відвідали приблизно 2000 людей.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантинних обмежень у Новобаварському районі Харкова…Слідчим Новобаварського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

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