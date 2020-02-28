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28 лютого • оновлено в 13:06
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Польська модель зробила татуювання на очах і осліпла. Фото

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Модель з польського міста Вроцлава Олександра Садовська вкрила татуюваннями очі, але через невдалу процедуру осліпла на одне око.

Про це повідомляє Daily Mail. За словами видання, дівчину на такий подвиг надихнув приклад популярного польського репера Попеко, який пофарбував білки очей у 2012 році. Тоді Олександра знайшла майстра і здійснила свою мрію: її очі також стали повністю чорними.

Олександра Садовська

Олександра Садовська

Фото: instagram/anoxi_cime

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Олександра Садовська

Олександра Садовська

Фото: instagram/anoxi_cime

Як з'ясувалося пізніше, майстер ніколи не робив подібних процедур. Замість спеціального пігменту він впорснув в очні яблука Олександри звичайну фарбу для татуювання. Коли дівчина поскаржилася на біль, чоловік заявив, що це нормально, і порадив приймати знеболююче.

Олександра Садовська

Олександра Садовська

Фото: instagram/anoxi_cime

Олександра Садовська

Олександра Садовська

Фото: instagram/anoxi_cime

Протягом наступних чотирьох років модель осліпла на праве око і стала гірше бачити лівим оком. На думку лікарів, невдала процедура непоправно пошкодила її зір, і в майбутньому дівчину чекає повна сліпота.

Олександра Садовська

Олександра Садовська

Фото: instagram/anoxi_cime

Олександра Садовська

Олександра Садовська

Фото: instagram/anoxi_cime

До речі, тату-майстру тепер загрожує тюремне ув'язнення на термін до трьох років за звинуваченням у ненавмисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік своєї провини не визнає.

Олександра Садовська

Олександра Садовська

Фото: instagram/anoxi_cime

Олександра Садовська

Олександра Садовська

Фото: instagram/anoxi_cime

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аргентинська топ-модель Надін Бруна практично втратила зір через те, що вставила імпланти в очі.

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Автор
Крістіна Долматова
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Стерилизовать её. Такие дуры не должны размножаться.
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